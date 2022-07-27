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В мире26 июля 2022 22:31

Поставки газа по "Северному потоку" упадут до 20% от максимума

Подача газа упадет с 07:00 мск 27 июля
София ГОНЧАРОВА
Поставки газа по "Северному потоку" упадут до 20% от максимума

Поставки газа по "Северному потоку" упадут до 20% от максимума

Фото: REUTERS

Поставки российского газа по "Северному потоку", который является основным маршрутом экспорта газа из РФ в Европу, с 07:00 мск 27 июля упадут до 20% от максимальной мощности трубопровода.

Причина - остановка работы еще одной турбины, пишет ТАСС. Также отмечается, что сроки передачи компанией Siemens уже отремонтированной турбины из Канады "Газпрому" все еще остаются неясны.

Ранее сайт kp.ru писал, что еще одна турбина Siemens будет остановлена на компрессорной станции "Портовая" магистрального газопровода "Северный поток". Пока турбина останавливается в соответствии с предписанием Ростехнадзора.

А до этого сообщалось, что "Газпром" получил от Siemens документы, которые касаются ситуации по возврату отремонтированной турбины для "Северного потока". Однако в российской компании сочли, что полученная документация вызывает ряд дополнительных вопросов.