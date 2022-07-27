Жена Владимира Зеленского снялась для обложки итальянского Vogue Фото: REUTERS

Президент Украины Владимир Зеленский вместе со своей супругой Еленой снялся для модного журнала Vogue. Снимки пары для издания сделал известный американский фотограф Энни Лейбовиц, сообщает журнал в соцсетях.

- Для специальной цифровой обложки Энни Лейбовиц фотографирует Елену Зеленскую, когда она и ее муж... Владимир Зеленский рассказывают писательнице Рейчел Донадио ... об их браке... и мечтах о будущем Украины, - сообщает Vogue.

На кадрах видно, как Владимир Зеленский позирует вместе со своей женой. А на видео запечатлен небольшой фрагмент того, как Елена готовится к съемкам. В качестве фона для фотосессии выбраны кабинет Зеленского, а также аэропорт Антонов в Гостомеле, где первая леди Украины позировала рядом с украинскими солдатами.

Напомним, накануне супруга украинского лидера Елена Зеленская при выступлении в американском конгрессе призвала Соединенные Штаты помочь Украине средствами противовоздушной обороны. Тем временем, в российском МИД подчеркивали, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя вооружение Киеву.