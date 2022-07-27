Кандидат в премьеры Британии Сунак заявил о готовности противостоять России Фото: REUTERS

Бывший руководитель Минфина Великобритании Риши Сунак, пробившийся в финал выборов на пост премьер-министра страны, заявил о готовности противостоять России.

Политик заверил, что у его хватит на это смелости, даже несмотря на высокие цены на энергию на фоне сокращения поставок газа в Европу.

- Да (хватит) ... И противостояние ему (президенту РФ Владимиру Путину) действительно требует жесткой позиции, и это потребует, чтобы все мы прошли через сложные времена, - сказал Сунак во время выборных теледебатов, трансляцию вел телеканал Talk TV.

Ранее сообщалось, дебаты кандидатов на пост премьер-министра Британии, которые прошли 26 июля, внезапно прервались на вопросе про Россию. Инцидент произошел в ходе ответа Лиз Трасс на вопрос про Россию.

Напомним, после ухода Бориса Джонсона с поста премьера Британии будет избран новый лидер тори, который станет главой кабинета. Это должно произойти 5 сентября 2022 года, новым премьером станет либо Трасс, либо Сунак.