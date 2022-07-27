ВСУ попытались обстрелять Антоновский мост в Херсоне Фото: REUTERS

Заместитель главы военно-гражданской администрации (ВГА) Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что ВСУ предприняли попытку очередного обстрела Антоновского моста через Днепр в Херсоне.

По его словам, в результате объект не получил повреждений благодаря сработавшей российской системе ПВО.

- Украинские паблики разрываются от сообщений про Антоновский мост, который якобы разрушен... Мост стоит, (не разрушен) ... Мост действительно был обстрелян, но это не говорит о том, что мы должны испугаться кого-то, - заявил Стремоусов на видео в своем Telegram-канале.

Неделей ранее Кирилл Стремоусов сообщил, что Вооруженные силы Украины обстреляли Антоновский мост в Херсоне 12 ракетами. Удары были нанесены при помощи РСЗО HIMARS.

До этого в Минобороны России сообщили, что украинские военные обстреливают жилые кварталы в городах ДНР для того, чтобы обвинить в этом российские войска и спровоцировать возникновение антироссийских настроений среди местных жителей.