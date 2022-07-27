МИД КНДР: Учения Вашингтона и Сеула могут спровоцировать "вторую Корейскую войну" Фото: REUTERS

Совместные военные учения Соединенных Штатов и Южной Кореи в будущем могут превратиться в "новую Корейскую войну", поскольку приводят к обострению ситуации в регионе. Об этом предупредили в МИД КНДР накануне годовщины перемирия в Корейской войне.

- Никто не может предсказать, когда (военные учения), фактически репетиции войны, которые проводят США и Южная Корея, разрастутся до второй Корейской войны, - сказано в заявлении министерства.

В Пхеньяне также добавили, что подобного рода учения угрожают безопасности и играют обостряющую роль в ситуации на Корейском полуострове.

В прошлом году руководитель пресс-службы госдепартамента США Нед Прайс заявлял журналистам, что у Соединенных Штатов Америки нет никаких враждебных намерений в отношении Северной Кореи. Тогда же он заверял, что американо-южнокорейские военные учения "являются исключительно оборонительными по своей природе" и не направлены против КНДР.