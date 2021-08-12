Госдеп: Военные учения США с Южной Кореей не угрожают КНДР

Руководитель пресс-службы госдепартамента США Нед Прайс Фото: REUTERS

У Соединенных Штатов нет никаких враждебных намерений в отношении Северной Кореи, а американо-южнокорейские военные учения «являются исключительно оборонительными по своей природе» и не направлены против КНДР. Об этом заявил журналистам на брифинге в среду, 11 августа, руководитель пресс-службы госдепартамента США Нед Прайс.

В ответ на просьбу журналистов прокомментировать заявления Пхеньяна по поводу предстоящих учений официальный представитель госдепа сказал, что ему «не хотелось бы оценивать, в чем может заключаться или не заключаться сигнал со стороны КНДР».

«Вместо этого я подчеркну наш сигнал, который очень прост: совместные военные учения являются исключительно оборонительными по своей природе, мы в течение долгого времени давали понять, что США не имеют враждебных намерений в отношении КНДР», - приводит его слова ТАСС.

Напомним, как писал сайт kp.ru, несмотря на неоднократные призывы Северной Кореи к южным соседям отказаться от совместных военных учений с американцами, маневры назначены на 16-26 августа. Накануне Сеул сообщил, что Пхеньян перестал выходить на связь по совсем недавно восстановленному специальному каналу коммуникации между двумя Кореями.