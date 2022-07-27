Антоновский мост в Херсоне получил повреждения после ночной атаки украинских войск Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Заместитель главы военно-гражданской администрации (ВГА) Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что Антоновский мост через Днепр в Херсоне получил повреждения в результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ), которая произошла в ночь на среду, 27 июля.

«По мосту попадания есть, мост не разрушен. Добавилось еще дыр», - приводит ТАСС слова замглавы ВГА.

Как уточнили в ВГА, на данный момент власти полностью закрыли Антоновский мост для движения.

Напомним, ранее Стремоусов сообщил, что украинские войска предприняли попытку очередного обстрела Антоновского моста через Днепр в Херсоне, отметив, что сработали российские системы противовоздушной обороны (ПВО). Неделей ранее замглавы ВГА, что Вооруженные силы Украины обстреляли Антоновский мост 12 ракетами. По его словам, удары были нанесены при помощи ракетной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS.