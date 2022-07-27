Назван решающий момент для единства и экономики Европы Фото: REUTERS

Зима будет решающим периодом для экономики и единства Европы. Такое мнение высказал портал Yahoo News Japan.

По мнению автора статьи, Москва, сокращая поставки природного газа в Европу, старается подорвать европейское единство. Как отмечает издание, уже с начала текущего года стоимость голубого топлива выросла более чем в два раза.

«Если в будущем жизнь европейцев ухудшится из-за периодических отключений и ограничений на подачу электроэнергии, это может привести к нарушению согласованности между странами по поводу поддержки Украины и санкций против России, что может ослабить единство», - сказано в статье.

В публикации говорится о том, что фрагментация по этому вопросу среди стран уже начинается. Так, страны Южной Европы недовольны предложением Еврокомиссии сократить потребление газа, а Польша вообще выступила против.

Автор материала также обратил внимание на то, что ФРГ, являющаяся центром транспортировки и хранения российского газа, придется принять непростое решение, либо отдать приоритет немецкой промышленности, что вызовет резкую критику со стороны других стран, либо экспортировать газ в соседние страны.

Напомним, во вторник, 26 июля, страны Евросоюза договорились о добровольном снижении спроса на природный газ на 15% текущей зимой.