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В мире26 июля 2022 11:26

Страны Евросоюза сами смогут выбирать меры для сокращения спроса на газ

Совет стран ЕС обсудил проект по сокращению спроса на топливо
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Страны Евросоюза сами смогут выбирать меры для сокращения спроса на газ

Страны Евросоюза сами смогут выбирать меры для сокращения спроса на газ

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Страны Европейского союза договорились о возможности некоторых исключений из механизма обязательного снижения спроса на газ. Об этом говорится в заявлении Совета стран Евросоюза.

«Стремясь повысить безопасность энергоснабжения ЕС, страны-члены сегодня достигли политического соглашения о добровольном снижении спроса на природный газ на 15% этой зимой», - говорится в сообщении.

Отмечается, что решение Совета стран ЕС также говорит о возможности объявить «предупреждение союза» о безопасности снабжения, что предусматривает обязательное сокращение спроса на голубое топливо.

«Совет определил некоторые исключения и возможности запросить отступления от обязательной цели по снижению, чтобы отразить конкретное положение дел государств-членов», - сказано в заявлении.

Напомним, ранее, 20 июля, Еврокомиссия представила план по сокращению спроса на газ, который предусматривал снижение спроса на голубое топливо на 15% для всех стран Европейского союза в период с 1 августа 2022 года по 31 марта 2023 года, что соответствует 45 млрд кубометров. Как писал сайт kp.ru, глава МИД и министр внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто назвал такой план практически неосуществимым.