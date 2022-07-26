Страны Евросоюза сами смогут выбирать меры для сокращения спроса на газ Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Страны Европейского союза договорились о возможности некоторых исключений из механизма обязательного снижения спроса на газ. Об этом говорится в заявлении Совета стран Евросоюза.

«Стремясь повысить безопасность энергоснабжения ЕС, страны-члены сегодня достигли политического соглашения о добровольном снижении спроса на природный газ на 15% этой зимой», - говорится в сообщении.

Отмечается, что решение Совета стран ЕС также говорит о возможности объявить «предупреждение союза» о безопасности снабжения, что предусматривает обязательное сокращение спроса на голубое топливо.

«Совет определил некоторые исключения и возможности запросить отступления от обязательной цели по снижению, чтобы отразить конкретное положение дел государств-членов», - сказано в заявлении.

Напомним, ранее, 20 июля, Еврокомиссия представила план по сокращению спроса на газ, который предусматривал снижение спроса на голубое топливо на 15% для всех стран Европейского союза в период с 1 августа 2022 года по 31 марта 2023 года, что соответствует 45 млрд кубометров. Как писал сайт kp.ru, глава МИД и министр внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто назвал такой план практически неосуществимым.