Голы Бензема и Азара не помогли "Реалу" выиграть у "Америки" в товарищеской игре

Бензема забил "Америке", но "Реал" не выиграл. Фото: REUTERS

Футболисты мадридского "Реала" провели очередной товарищеский поединок в рамках подготовки к новому сезону. В США они сыграли вничью 2:2 с клубом "Америка", сообщает "КП-Спорт".

В поединке, который прошел в Сан-Франциско, у "Реала" голы забили Карим Бензема (22 минута) и Эден Азар на 54-й минуте с пенальти. У мексиканской команды отличились Энри Мартин (5) и Альваро Фидальго (82, с пенальти). Теперь следующий товарищеский матч в рамках турне по США "Реал" проведет 31 июля против туринского "Ювентуса". Ранее, напомним, мадридцы играли против "Барселоны" и уступили со счетом 0:1.

Напомним, ранее, "КП-Спорт" писал о том, что Варела приостановил контракт с "Динамо", напарник Миранчука по "Аталанте" попался на допинге, а "Матч ТВ" объявил, какие поединки 3 тура РПЛ покажет бесплатно.