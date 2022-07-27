До 50 млн тонн зерна могут перевезти по зерновому коридору с Украины и из России до конца 2022 Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Официальный представитель турецкого президента Ибрагим Калын заявил, что при координации зернового центра в Стамбуле с Украины и из России может быть перевезено до 50 млн тонн зерна до конца этого года.

«До конца текущего года при координации зернового центра в Стамбуле, который будет находиться под наблюдением ООН, из России и Украины на мировые рынки может быть перевезено от 40 до 50 млн тонн зерна», - приводит слова помощника турецкого лидера агентство Bloomberg.

Калын уточнил, что 20-25 млн тонн зерновых хранятся на складах Украины, а 25-30 млн тонн зерновых хранятся в России. При этом он не исключил продления зерновых соглашений. Как отметил помощник президента Турции соглашения были подписаны на четыре месяца, но если все стороны договорятся, все договоренности смогут быть автоматически продлены. «Достаточно взаимных договоренностей», - подчеркнул он.

Напомним, 22 июля, Турция, Россия, Украина и ООН подписали соглашение о вывозе зерна, а для выполнения данного договора в Стамбуле был создан совместный координационный центр.