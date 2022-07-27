Белый дом предупредил спикера Пелоси о рисках визита на Тайвань

В Белом доме предупредил спикера Пелоси о рисках при визите на Тайвань Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Белый дом предупредил спикера палаты представителей Соединенных Штатов Америки Нэнси Пелоси о рисках при визите на Тайвань. Об этом сообщил телеканал CNN.

- Должностные лица администрации Байдена работают над тем, чтобы в ходе встреч с Пелоси и ее командой разъяснить потенциальные риски визита, — говорится в сообщении канала.

Со ссылкой на источники телеканал рассказал, что представители Пентагона и Белого дома пытались убедить Пэлоси в рискованности визита, но напрямую не советовали отказаться от поездки.

Ранее в министерстве обороны КНР сообщили, что китайские вооруженные силы «не будут сидеть сложа руки» в случае визита председателя палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань. Китайские военные готовы принять решительные меры для пресечения внешнего вмешательства в дела страны. По его словам, в случае, если визит Пелоси на Тайвань состоится, китайские военные готовы к решительным действиям и сидеть сложа руки они не станут.

До этого американские СМИ сообщили о том, что США заставляют Тайвань покупать оружие для защиты от возможного вторжения КНР. По информации The New York times, в реальность сценария с военной операцией Китая американские власти заставили поверить события на Украине.