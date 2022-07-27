Немцы назвали отвратительным совместное фото министров Германии с Виталием Кличко

В Германии назвали отвратительным совместное фото главы МВД и министра труда страны с Виталием Кличко Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Немецкие пользователи социальной сети Twitter прокомментировали совместную фотографию главы МВД Германии Нэнси Фазер и министра труда Хубертуса Хайля с мэром Киева Виталием Кличко.

Комментаторов возмутили улыбки политических деятелей на снимке, а также то, что они сфотографировались с бокалами шампанского.

- Здесь проходят «Голодные игры»? Смертельные игры для развлечения богатых. Была ли тогда должным образом подана икра? — возмутился один из комментаторов.

- Люди умирают в этой стране, и они пьют игристое вино и приятно веселятся во время своего кругосветного путешествия по зоне боевых действий, — написал другой пользователь.

Ранее читатели немецкого издания Die Welt прокомментировали призыв украинского лидера Владимира Зеленского поставить стране ПВО. Они призвали политика капитулировать перед Россией. По мнению немцев, Зеленский ведет себя по отношению к украинцам как деспот. По их мнению, та сторона конфликта, которая не может позволить себе оружие, должна начать мирные переговоры.

До этого немцы раскритиковали слова канцлера ФРГ Олафа Шольца по поводу антироссийских санкций. Многие читатели издания назвали планы канцлера ФРГ не снимать антироссийские санкции «выстрелом себе в голову», а также предрекли Германии тяжелое будущее. Еще один комментатор предсказал, что нения многих сторонников ограничительных мер вскоре изменятся, когда «Германия погрузится в хаос».