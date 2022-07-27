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Политика27 июля 2022 12:12

Украинские власти подтвердили существование документов о лишении Коломойского гражданства

В офисе Зеленского засекретили указ, лишающий Коломойского гражданства Украины
Александр КИСЛОВ
Игорь Коломойский.

Игорь Коломойский.

Фото: YouTube

В офисе Владимира Зеленского подтвердили существование указа о лишении украинского гражданства олигарха Игоря Коломойского.

Согласно этому же документу, гражданства Украины лишились также бизнесмен Геннадий Корбан и оппозиционер, сопредседатель запрещенной киевскими властями партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович.

Информацию о наличии данного указа Владимира Зеленского изданию «Украинские новости» официально подтвердили в офисе президента страны. Однако предоставить данный документ журналистам чиновники отказались, также указ о лишении Коломойского, Корбана и Рабиновича гражданства не опубликован на официальных порталах украинского лидера.

Ранее миграционная служба Украины внесла паспорт Коломойского в базу данных недействительных документов. Сейчас Коломойский находится за рубежом и приезжать на Украину в ближайшее время не собирается. Бизнесмена Корбана, который также был лишен гражданства по решению Зеленского, украинские пограничники отказались впустить в страну, изъяв у него удостоверение личности.