Миграционная служба Украины признала недействительным паспорт Коломойского

Украина признала недействительным паспорт Коломойского. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Украинская миграционная служба внесла паспорт Игоря Коломойского в базу данных недействительных документов. Об этом сообщают в понедельник 25 июля украинские СМИ.

«В реестре Государственной миграционной службы его паспорт значится как недействительный», - пишет журнал Forbes Украина.

Напомним, еще в 2019 году Коломойский попал в базу данных сайта «Миротворец». Причиной стало «нарушение законодательства Украины о гражданстве путем получения гражданства других стран». Известно, что у бизнесмена есть гражданства Украины, Кипра и Израиля. Украинское законодательство запрещает двойное гражданство.

Ранее сообщалось, что ряд влиятельных политиков и бизнесменов могут потерять украинское гражданство. Речь идет о бизнесмене Игоре Коломойском, главе теробороны Днепропетровской области Геннадии Корбане и сопредседателе партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Вадиме Рабиновиче.