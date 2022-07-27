В Херсоне взорвали полицейскую машину, ранены двое

В Херсоне двое полицейских пострадали в результате взрыва самодельного устройства с болтами. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Два человека пострадали в результате взрыва в Херсоне. Об этом в среду 27 июля сообщил глава военно-гражданской администрации области Владимир Сальдо.

Сообщается, что пострадавшие – сотрудники полиции. Взрывное устройство сработало по пути следования автомобиля патрульно-постовой службы.

Сальдо рассказал, что взорвалось произведенное кустарным способом устройство, начиненное болтами и гайками.

«Прозвучал взрыв в самом большом микрорайоне Херсона – Таврический называется. Было взорвано самодельное взрывное устройство, начиненное гайками и болтами. Оно было взорвано по пути следования машины ППС. Злоумышленники подсмотрели, заложили СВУ, взорвали. Два сотрудника патрульно-постовой службы, это уже наша областная служба, получили ранения», - сказал Сальдо в эфире программы Владимира Соловьева «Соловьев Live».

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