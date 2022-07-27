50 российских туристов умерли в Турции с начала 2022 года

50 туристов из РФ умерли в Турции с начала 2022 года Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Российский посол в Анкаре Алексей Ерхов сообщил, что с начала 2022 года в Турции погибли 50 туристов из РФ.

- Основные причины — обострение хронических заболеваний, прежде всего сердечно-сосудистых, утопления, дорожно-транспортные и иные происшествия, — рассказал он.

Ерхов добавил, что за последние два месяца произошло девять инцидентов, в которых пострадали около 50 россиян. Помимо этого, в Турции снова начали фиксировали заболевания коронавирусной инфекцией среди туристов из РФ.

Напомним, в августе 2022 года базирующаяся в Анталье авиакомпания Southwind, похоже, все же откроет полёты в Россию. Не в мае, как обещали, но зато в самый пик сезона отпусков. В парке Southwind (название переводится как «Южный ветер»), по данным AirportHarber, сейчас три самолета - два Airbus A330 и один A321. Рассказываем, что известно про авиабилеты из России в Турцию в 2022 году, и какие будут рейсы и цены. Первым российским аэропортом, куда полетит Southwind, станет Уфа. Рейсы в Анталью значатся в расписании аэропорта столицы Башкирии со 2 августа, выполняться будут 6 раз в неделю на лайнерах Airbus A321, вмещающем 220 пассажиров. Затем откроются рейсы в Казань, Санкт-Петербург, Екатеринбург и Самару. Они запланированы вплоть до октября, то есть до окончания пляжного сезона в Турции.