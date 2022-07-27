МИД РФ заявил, что атаки Украины на Запорожскую АЭС могут привести к техногенной катастрофе

Последствия атаки дронами ВСУ Запорожской атомной электростанции. Фото: ZVEZDANEWS @ Telegram

В российском МИДе считают, что Украина своими атаками на Запорожскую АЭС сознательно ведет дело к масштабной техногенной катастрофе.

«С маниакальным упорством ВСУ обстреливает крупнейшую в Европе Запорожскую АЭС, не заботясь о ее сохранности», — сообщил в ходе брифинга замдиректора департамента и печати МИД РФ Иван Нечаев.

По словам дипломата, никого из представителей украинского руководства не смущает практика ракетных ударов по ядерному объекту. В итоге подобные действия, как отметил Нечаев, могут привести к плачевным последствиям — в частности, к масштабной техногенной катастрофе.

Ранее официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова заявила, что постоянные непрекращающиеся атаки ВСУ на Запорожскую гидроэлектростанцию могут привести к ядерной аварии, последствия которой могут затронуть целый ряд государств. Захарова также призывала международное сообщество и профильные неправительственные организации резко осудить действия Киева.