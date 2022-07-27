Экс-посол Украины Мельник признал, что зря назвал Шольца «обиженной ливерной колбасой»

Украинский посол Мельник признался, что зря обидел Шольца, но прощения не попросил. Фото: REUTERS

Посол Украины в Германии Андрей Мельник признал неуместность своих оскорбительных высказываний в адрес канцлера ФРГ Олафа Шольца. Об том Мельник сказал в интервью немецкой газете Zeit, опубликованном в среду 27 июля.

Мельник объяснил, что это была эмоциональная реакция на отказ Шольца совершит поездку на Украину.

«Мне показалось, что канцлер ФРГ не поехал на Украину по какой-то надуманной причине. Возможно, мне следовало бы подобрать другие слова, однако это чувство соответствовало мнению всей Украины», - сказал посол, подчеркнув, что дипломаты имеют право на проявление эмоций и выражение страсти.

Напомним, ранее украинский посол в Берлине Андрей Мельник заявил, что не видит причин для извинений перед канцлером Германией Олафом Шольцем, после того как назвал его «обиженной ливерной колбасой».

Андрей Мельник через несколько недель покинет Германию. Напомним, президент Украины Владимир Зеленский уволил Мельника после того, как тот выступил с хвалебной речью о пособнике Третьего рейха Степане Бандере. Это выступление вызвало негативную реакцию немцев.