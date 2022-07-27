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Политика27 июля 2022 17:42

Власти Польши боятся наплыва мигрантов из-за дефицита зерна в Африке

Премьер Польши Моравецкий заявил о готовности Польши предоставить железнодорожный транзит для вывоза украинского зерна
Мария ПАВЛОВА
Премьер Польши обеспокоен возможностью миграционного кризиса из-за недостатка зерна в Африке.

Премьер Польши обеспокоен возможностью миграционного кризиса из-за недостатка зерна в Африке.

Фото: REUTERS

Власти Польши опасаются миграционного кризиса из-за проблем с зерном в Африке и на Ближнем Востоке. Об этом в среду 27 июля заявил глава польского правительства Матеуш Моравецкий.

«Отсутствие вывоза может привести к огромным дефицитам в Северной Африке и на Ближнем Востоке. А это в свою очередь может привести к голоду, инфляции и вслед за этим к глубокому экономическому кризису в тех странах, а это в свою очередь может отразиться на очень высоком уровне миграции в Европу», - заявил Моравецкий после встречи с премьером Испании Педро Санчесом, которая прошла в Варшаве.

Польский премьер подчеркнул, что Польша не хочет снова оказаться в ситуации миграционного кризиса, с которым сталкивалась ранее и согласна помочь в вывозе украинского зерна, в частности, предоставить для этого железнодорожный транзит.

Ранее Моравецкий сообщил, что ЕС финансово помогает Польше организовать вывоз зерна с Украины.

Все о миграционном кризисе на белорусско-польской границе в 2021 году читайте здесь на kp.ru.

В то же время официальный представитель турецкого президента Ибрагим Калын заявил, что при координации зернового центра в Стамбуле из Украины и из России может быть перевезено до 50 млн тонн зерна до конца этого года.