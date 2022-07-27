Запасов вакцины от коронавируса в России хватит на несколько месяцев

В России есть запас вакцин от коронавируса на несколько месяцев. Фото: Мария ЛЕНЦ

В России есть запас вакцины от коронавируса, достаточный для использования в течение нескольких месяцев при сохранении существующего сейчас темпа использования препарата. Об этом в среду 27 июля сообщили в пресс-службе Центра развития перспективных технологий.

«Риски дефицита препаратов в настоящее время отсутствуют», - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось о дефиците вакцины «Спутник Лайт» в российских поликлиниках. Иммунолог заявил, что разницы между иммунным ответом на ревакцинацию «Спутником Лайт» и первым компонентом вакцины «Спутник V» нет.

«В прививочных пунктах и на складах на 27 июля находится более 26 миллионов доз вакцин, почти 10% из них – «Спутник Лайт». Совокупных запасов вакцин от COVID-19 хватит на несколько месяцев при текущем потреблении», - говорится в сообщении ЦРПТ.

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