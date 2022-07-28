Российские силовики вскрыли группу украинских агентов, наводившую удары ракетами по Херсону Фото: REUTERS

Российские силовики вскрыли группу украинских агентов. Под руководством женщины-координатора они вели корректировку ракетно-артиллерийского огня, который велся украинскими подразделениями по силам РФ в Херсоне и Херсонской области. Об этом утром 28 июля сообщают РИА Новости.

- При попытке видеосъемки у военного объекта был задержан гражданин Украины Тикунов Андрей Валерьевич, 1990 года рождения, работник консервного завода. Выяснилось, что он является корректировщиком ракетно-артиллерийского огня ВСУ, осуществлявших обстрелы по пунктам временной дислокации одного из российских армейских корпусов, - рассказал собеседник агентства.

Отмечается, что мужчина с началом спецоперации подписался на один из Telegram-каналов, где всем желающим предлагалось размещать данные о дислокации российских военных в Херсонской области.

Сначала он снимал, как российские военные раздают гумпомощь мирным жителям. После этого Тикунову, по его словам, позвонила женщина, которая просила отправлять такие видео лично ей.

По словам корректировщика, он снимал в Херсоне не только российских военных и технику, но и здания, на которых установлены российские флаги.

По его словам, "Люба"-Маслова - его координатор - представилась Тикунову сотрудницей Службы безопасности Украины (СБУ). За "помощь" она перевела ему 550 гривен (примерно 1,4 тысячи рублей).

Напомним, 24 февраля президент России Владимир Путин заявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. По его словам, такой реакции от РФ требуют обстоятельства. Российский лидер также добавил, что у российской стороны нет в планах действий по оккупации украинской территории. Он заверил, что Москва стремиться к демилитаризации.