Ким Чен Ын предупредил о готовности КНДР к любым военным столкновениям с США Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что Северная Корея полностью готова в любой момент быстро и точно мобилизовать свои "силы сдерживания ядерной войны". Об этом сообщает Рёнхап со ссылкой на государственные северокорейские СМИ.

- Сейчас наши вооруженные силы полностью готовы реагировать на любой кризис, и средства ядерного сдерживания нашей страны также находятся в состоянии полной готовности, - цитирует издание слова северокорейского лидера.

Напомним, днем ранее в МИД КНДР накануне годовщины перемирия в Корейской войне заявляли, что совместные военные учения США и Южной Кореи могут обернуться "новой Корейской войной", поскольку такая ситуация приводят только к обострению.

24 марта этого года Северная Корея провела тестовый запуск межконтинентальной баллистической ракеты "Хвасон-17". Приказ о запуске ракеты отдал лидер КНДР Ким Чен Ын. Он заявил, что страна готовится к долгосрочному противостоянию с Соединёнными Штатам.