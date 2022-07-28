Поставляемое на Украину западное оружие появилось на черном рынке

Игорь Краснов Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Генеральный прокурор России Игорь Краснов на рабочей встрече с генпрокурором Киргизии Курманкулом Зулушевым заявил, что образцы западного оружия, которое поставляют на Украину, появляются в том числе на черном рынке.

«Фиксируется практически бесконтрольный оборот оружия, боеприпасов, многие образцы которого, прежде всего западные, стали появляться и на чёрном рынке», - заявил генпрокурор России.

Краснов также заявил, что по фактам «истребления киевским режимом жителей Донбасса» Москвой расследуется более тысячи уголовных дел. По его словам, уже на сегодняшний день установлены факты убийств и расправ над мирными жителями со стороны боевиков.

Напомним, еще в начале июля министр обороны России, генерал армии Сергей Шойгу заявил, что западные страны в надежде затянуть конфликт на Украине продолжают масштабные поставки вооружения, отметив, что туда уже доставлено более 28 тысяч тонн военных грузов. Тогда глава российского военного ведомства указал на то, что «часть иностранного вооружения, поставляемого Западом Украине, расползается по Ближневосточному региону, а также попадает на черный рынок».