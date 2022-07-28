Сеть H&M решила продать свой бизнес в России

H&M намерена продать бизнес в России Фото: REUTERS

Шведский ретейлер одежды H&M принял решение продать свой бизнес в России, включая товары, которые останутся нераспроданными. Об этом сообщает "Коммерсант".

По данным издания, речь идет правах на аренду 170 магазинов в 65 городах, распределительном центре площадью 57,7 тысяч квадратных километров, а также товарах на сумму 210 млн рублей.

Половина арендных соглашений рассчитана до 2030-2050 – годов, около 40% - до 2050 года. По информации издания, сеть уже предложила приобрести российские активы одному из игроков на рынке.

Как писал сайт kp.ru, компания H&M решила не проводить распродажу остатков товаров перед уходом с российского рынка. Как объяснил ретейлер, шведский производитель одежды уходит из России в связи с ограничениями и "непредсказуемостью будущего" на фоне российской военной спецоперации на Украине.

Вместе с тем шведская сеть по продаже одежды сообщала о планах возобновить работу всех магазинов в России на ограниченный промежуток времени, пока остатки товара не будут проданы.