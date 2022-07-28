Захарова назвала образ Зеленского «протухшим» Фото: REUTERS

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала образ президента Украины Владимира Зеленского «протухшим», отметив, что ресурс сформированного западными странами украинского лидера полностью исчерпан, а мировая аудитория больше его не воспринимает.

Дипломат отметила, что в западной прессе начала активнее фигурировать жена украинского президента Елена Зеленская. «Визит в США, обложки журналов, фотосессии в бункере. Даже интервью президент Украины теперь дает на фоне жены. Причина банальна - Зеленский надоел, его больше мировая аудитория не воспринимает, им обкормили», - отметила представитель внешнеполитического ведомства в своем Telegram-канале.

Захарова указала на то, что «военизированный образ» нельзя поменять на какой-либо другой «без несбыточной победы», а сделать «новый формат общения» в западных странах так и не сумели. «Ресурс Зеленского полностью исчерпан, образ безнадежно протух, поэтому без приправы его больше не подают», - добавила она.

Напомним, накануне супруга Зеленского снялась для обложки итальянского Vogue, где она позировала рядом с украинскими солдатами.