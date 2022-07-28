Американский Snapchat оштрафован на 1 млн рублей за отказ локализовать данные пользователей в России Фото: REUTERS

Мировой суд Таганского района Москвы в четверг, 28 июля, вынес штраф в размере 1 миллиона рублей американской компании Snap Inc за отказ локализовать данные россиян на территории страны.

Как передает «Интерфакс», компанию, которая владеет мессенджером Snapchat признали виновной за «невыполнение оператором при сборе персональных данных обязанности по обеспечению записи, систематизации, накопления, хранения персональных данных граждан РФ с использованием баз данных, находящихся на территории РФ».

Напомним, ранее аналогичный штраф вынесли американской компании Zoom Video Communications Inc, признав виновной за несоблюдение закона о локализации данных российских пользователей.

Роскомнадзор обязал иностранные сервисы локализовать данные российских пользователей в России до 1 июля 2021 года, однако на сегодняшний день не все иностранные компании выполнили это требование. Как заявили в ведомстве, среди локализованных данные Microsoft, Samsung, Apple, PayPal, Booking, LG.