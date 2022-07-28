В столице к отопительному сезону готово более 80% социальных объектов

Специалисты Комплекса городского хозяйства продолжают готовить столицу к холодам. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Специалисты Комплекса городского хозяйства продолжают готовить столицу к холодам.

«Все необходимые работы будут проведены в установленный срок – к 1 сентября», - сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.

По его словам, под особым контролем коммунальщиков находится подготовка социальных учреждений. Среди них - школы, детсады, больницы, поликлиники и другие службы.

«С началом отопительного сезона в эти учреждения тепло подается в первую очередь», - напомнил заммэра.

ЦИФРЫ

На сегодня в Москве подготовили к зиме:

- почти 4,8 тыс. объектов образования и науки;

- 1,6 тыс. объектов здравоохранения;

- 410 объектов культуры;

- 278 спортивных учреждений.

Полностью готовы всего около 7,2 тысяч таких объектов, что составляет более 80% от общего плана.

В целом к отопительному сезону 2022–2023 подготовят все здания и сооружения Москвы - это около 74 тысяч объектов, в том числе:

- свыше 34,5 тысячи жилых домов;

- 8,5 тысячи социальных объектов;

- более 30,8 тысячи объектов экономики.

Сюда также входит инфраструктура топливно-энергетического хозяйства:

— тепловые станции (13 ТЭЦ, 179 тепловых станций и котельных);

— тепловые сети (17,1 тысячи километров) и тепловые пункты (22,4 тысячи);

— газовые сети (7,5 тысячи километров) и газорегуляторное оборудование;

— электросети (122 тысячи километров), подстанции (21,2 тысячи) и 163 центра питания;

— водопроводные сети (13,2 тысячи километров), канализационные сети (9,3 тысячи километров).

На ТЭЦ собраны необходимые запасы резервного топлива:

- 347,8 тысячи тонн мазута;

- 360,4 тысячи тонн угля;

- 21,8 тысячи тонн дизельного топлива.

На случай повреждений на тепловых, электрических и других сетях будут готовы 1,4 тысячи аварийных бригад и более 1,8 тысячи аварийных источников электроснабжения.

В итоге городская система энергоснабжения позволит стабильно и бесперебойно обеспечивать жителей теплом при достижении температуры наружного воздуха минус 30–40 градусов.