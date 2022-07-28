Украина направила в зону спецоперации психологов для выявления пророссийских взглядов Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Разведка Луганской Народной Республики (ЛНР) сообщает, что украинское командование направило в зону проведения специальной военной операции большую группу военных психологов для выявления пророссийски взглядов среди мирных жителей. Такое заявление сделал офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

«Украинское командование отправило в зону проведения СВО большую группу военных психологов. В их задачи входит не только вопрос психологического сопровождения военнослужащих, но и работа с местным населением», - заявил офицер Народной милиции ЛНР, отметив, что в их задачи входит «выявление пророссийски настроенных граждан, а также формирование русофобских настроений в обществе».

Напомним, накануне The New York Times сообщило, что непрозрачная система призыва новобранцев в Украине приводит к падению боевого духа армии. Как отмечалось в статье издания, молодые люди боятся покидать свои дома, чтобы не получить повестку. На этом фоне на Украине возникают специальные Telegram-каналы, которые рассказывают о местонахождениях вербовщиков, помогая тем самым избежать встречи с ними.