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В мире28 июля 2022 8:49

Власти Варшавы собираются отказаться от рождественской иллюминации для экономии энергии

Мэр польской столицы заявил, что такие меры помогут жителям понять необходимость экономить энергию
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Власти Варшавы собираются отказаться от рождественской иллюминации для экономии энергии

Власти Варшавы собираются отказаться от рождественской иллюминации для экономии энергии

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Власти Варшавы намерены сократить количество рождественской иллюминации или вовсе отказаться от этой подсветки в целях экономии электроэнергии. Такое заявление сделал мэр польской столицы Рафал Тшасковский, отметив, что такие меры также продемонстрируют жителям необходимость экономить энергию.

«Мы хотим символически показать варшавянам, что энергию нужно экономить», - сказал градоначальник.

По словам Тшасковского, сам по себе подобный шаг не исправит ситуацию, однако станет сигналом жителям Варшавы о том, что проблема усугубляется, а к экономии электроэнергии необходимо относиться серьезнее.

Напомним, ранее сообщалось, что страны Южной Европы были недовольны предложением Еврокомиссии сократить потребление газа на 15%, в то время как Польша вообще выступила против, поддержав это предложение только, когда появилась договоренность о том, что каждая страна будет решать вопрос о сокращении.