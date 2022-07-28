Власти Варшавы собираются отказаться от рождественской иллюминации для экономии энергии Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Власти Варшавы намерены сократить количество рождественской иллюминации или вовсе отказаться от этой подсветки в целях экономии электроэнергии. Такое заявление сделал мэр польской столицы Рафал Тшасковский, отметив, что такие меры также продемонстрируют жителям необходимость экономить энергию.

«Мы хотим символически показать варшавянам, что энергию нужно экономить», - сказал градоначальник.

По словам Тшасковского, сам по себе подобный шаг не исправит ситуацию, однако станет сигналом жителям Варшавы о том, что проблема усугубляется, а к экономии электроэнергии необходимо относиться серьезнее.

Напомним, ранее сообщалось, что страны Южной Европы были недовольны предложением Еврокомиссии сократить потребление газа на 15%, в то время как Польша вообще выступила против, поддержав это предложение только, когда появилась договоренность о том, что каждая страна будет решать вопрос о сокращении.