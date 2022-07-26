Польша поддерживает план Еврокомиссии по сокращению потребления газа Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Варшава поддерживает план Еврокомиссии по добровольному сокращению потребления газа на 15%. Такое заявление во вторник, 26 июля, сделала министр климата и окружающей среды Польши Анна Москва во время встречи с министрами энергетики стран Европейского союза.

Глава ведомства отметила важность того, чтобы Европейский союз не вынуждал страны соглашаться на сокращения, которые те считают для себя недопустимыми, отметив, что Варшава не собирается поддерживать меры, которые пытаются навязать. По ее словам, в вопросах, которые касаются энергетики, решения необходимо принимать правительствам конкретных стран.

«Польша поддерживает именно такой подход. Я убеждена, что многие страны добровольно готовы снизить потребление газа. Если принятие таких мер добровольно, мы поддержим их», - заявила польский министр.

Напомним, на прошлой неделе, 20 июля, Еврокомиссия представила новый план по сокращению спроса на газ, призвав снизить спрос на голубое топливо на 15% для всех стран-членов Европейского союза в период с 1 августа 2022 года по 31 марта 2023 года, что соответствует 45 млрд кубометров газа. Как писал сайт kp.ru, глава МИД и министр внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто назвал этот план практически неосуществимым.