Россия передала ноту в МИД Литвы из-за отказа "Шяуляй банка" принимать оплату калининградского транзита Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Российское посольство в Вильнюсе направило ноту в Министерство иностранных дел Литвы в связи с ситуацией с литовским «Шяуляй банком», ответственным за операции по калининградскому транзиту и планирующим отказаться от операций с Россией. Об этом в четверг, 28 июля, сообщил временный поверенный в делах РФ в Литве Сергей Рябоконь.

«Когда я вчера был в литовском МИДе … я передал им лично ноту по "Шяуляй банку" - разберитесь, до первого сентября еще есть время, вы же решили калининградский транзит, вы же сняли всю напряженность ... Так зачем же вы, получается, готовите второй удар по грузовому транзиту?» - рассказал российский дипломат.

Рябоконь отметил, что Вильнюс «замкнул» весь калининградский транзит на один «Шяуляй банк», в то время как эта кредитная организация с 1 сентября текущего года намерена отказаться проводить какие-либо банковский операции с Россией.

Поверенный в делах РФ отметил, что российские операторы, которые пользуются услугами железных дорог Литвы должны каким-то образом оплачивать им «как-то эти суммы», которые должны идти через «Шяуляй банк». По его мнению, это является «ударом по калининградскому транзиту, только с другого направления».