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В мире28 июля 2022 10:00

Конгрессмены США раскритиковали Зеленского за фотосессию для журнала Vogue

Конгрессмены США заявили, что Зеленский держит их за "кучку лохов"
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Конгрессмены США раскритиковали Зеленского за фотосессию для журнала Vogue

Конгрессмены США раскритиковали Зеленского за фотосессию для журнала Vogue

Фото: REUTERS

Члены палаты представителей Лорен Боберт и Майра Флорес раскритиковали фотосессию президента Украины Владимира Зеленского и его жены Елены Зеленской для журнала Vogue.

На кадрах со съемок можно увидеть, как украинский президент участвует в постановке фото вместе с его супругой, которая в то время готовится к съемкам. Фоном для фото выступил кабинет Зеленского, а также аэропорт Антонов в Гостомеле, где Елена Зеленская позировала с украинскими солдатами.

Некоторых американских конгрессменов возмутил сам факт такой фотосессии.

«Байден: давайте продолжать посылать Украине миллиарды долларов помощи, она им нужна! Реальность: чета Зеленских дарит нам фотосессию для журнала Vogue», - заявила конгрессвумен Флорес.

Боберт заявил, что в то время, как Вашингтон посылает Киеву помощь в размере 60 млрд долларов, Зеленский принимает участие в фотосессиях для журнала Vogue. «Эти люди принимают нас за кучку лохов», - отметил он.

Как писал сайт kp.ru, Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя данную фотосессию, назвала образ Зеленского «протухшим».