Конгрессмены США раскритиковали Зеленского за фотосессию для журнала Vogue Фото: REUTERS

Члены палаты представителей Лорен Боберт и Майра Флорес раскритиковали фотосессию президента Украины Владимира Зеленского и его жены Елены Зеленской для журнала Vogue.

На кадрах со съемок можно увидеть, как украинский президент участвует в постановке фото вместе с его супругой, которая в то время готовится к съемкам. Фоном для фото выступил кабинет Зеленского, а также аэропорт Антонов в Гостомеле, где Елена Зеленская позировала с украинскими солдатами.

Некоторых американских конгрессменов возмутил сам факт такой фотосессии.

«Байден: давайте продолжать посылать Украине миллиарды долларов помощи, она им нужна! Реальность: чета Зеленских дарит нам фотосессию для журнала Vogue», - заявила конгрессвумен Флорес.

Боберт заявил, что в то время, как Вашингтон посылает Киеву помощь в размере 60 млрд долларов, Зеленский принимает участие в фотосессиях для журнала Vogue. «Эти люди принимают нас за кучку лохов», - отметил он.

Как писал сайт kp.ru, Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя данную фотосессию, назвала образ Зеленского «протухшим».