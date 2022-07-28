Минобороны России заявило об утрате боеспособности батальона 60-й пехотной бригады ВСУ Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Министерстве обороны РФ в четверг, 28 июля, заявили, что Воздушно-космических сил (ВКС) России уничтожили более 130 военных Вооруженных сил Украины (ВСУ) ударом в Херсонской области, батальон 60-й пехотной бригады украинский армии утратил боеспособность.

«В районе населенного пункта Тополиное Херсонской области в результате ударов высокоточным оружием ВКС России по боевым позициям украинских войск полностью утратил боеспособность батальон 60-й пехотной бригады ВСУ», - заявил официальный представитель российского военного ведомстве генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Кроме того, в министерстве заявили, что российские ВКС нанесли удары по пункту временной дислокации батальона 72-й механизированной бригады ВСУ, расположенной в районе Артемовск, а также уничтожили до 70 человек личного состава и более пяти единиц бронетехники.