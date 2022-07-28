в немецком Ганновере для экономии газа отключат горячую воду в душевых спортзалов Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В рамках плана по экономии газа в немецкой земле Нижняя Саксония отключат горячую воду в душевых спортзалов и бассейнов. Об этом сообщил бургомистр Ганновера Белит Онэй.

Еврокомиссия ранее представила план действий по ситуации на рынке энергетики, предполагающий снижение потребления энергии на уровне до 15% для экономии газа, а также других источники энергии.

«Ситуация непредсказуема, как показали последние несколько дней. Но земельная столица всё же пытается подготовиться как может. Мы видим в этом свою ответственность и должны двигаться вперед», - заявил бургомистр, отметив, что «каждый сэкономленный киловатт-час щадит газохранилища».

Отмечает, в рамках мер по экономии газа минимальная температура в самих спортзалах и бассейнах будет составлять 15 градусов. Кроме того, будут отключены фонтаны, а также подсветки исторических и административных зданий, прекратят подачу горячей воды к умывальникам в общественных местах.

Напомним, накануне мэр Варшавы Рафал Тшасковский заявил, что в польской столице собираются сократить количество рождественской иллюминации или вовсе отказаться от этой подсветки в целях экономии электроэнергии, отметив, что такие меры продемонстрируют жителям необходимость экономить энергию.