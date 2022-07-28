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28 июля 2022 14:12

Глава Ростуризма: задолжавший туроператор всегда лучше обанкротившегося

Зарина Догузова в эфире радио "Комсомольская правда" рассказала о долгах туроператоров перед российскими туристами
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Глава Ростуризма: задолжавший туроператор всегда лучше обанкротившегося

Глава Ростуризма: задолжавший туроператор всегда лучше обанкротившегося

Фото: Александр ШПАКОВСКИЙ

Глава Ростуризма Зарина Догузова ответила в эфире радио «Комсомольская правда» на вопросы о долгах туроператоров перед российскими туристами, которые образовались еще в период пандемии. Выдержки из интервью приводит сайт kp.ru.

Догузова назвала важным сохранить устойчивость туроператорского рынка, поскольку при банкротстве туроператор, «никакой пользы от него никому уже нет».

По ее словам, стабильно работающий туроператор, пусть и пока не выплативший долг, это всегда лучше, чем обанкротившийся туроператор, а если этот туроператор обанкротился, «тогда все», и спросить не с кого, и выплатить он не сможет, и дальше все те туристы, перед которыми у него были обязательства, тоже оказываются в такой неприятной ситуации.

Как уточнила глава Ростуризма, с одной стороны, задачей в период пандемии, когда образовались долга, была сделать так, чтобы выстоял туроператорский рынок, а также чтобы все крупные туроператоры продолжали работать и постепенно реализовывали долги.