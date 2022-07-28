Зарина Догузова заявила, что к туризму в России начали относиться серьезно

Зарина Догузова Фото: Александр ШПАКОВСКИЙ

В Россия начали серьезно относиться к туризму. Об этом заявила в эфире радио "Комсомольская правда" глава Ростуризма Зарина Догузова. Выдержки из интервью приводит сайт kp.ru.

По словам Догузовой, к туризму у нас в стране начали наконец-то относиться всерьез, как к важной отрасли экономики.

Туризм уже сейчас - это 200 тысяч компаний, которые работают в отрасли. Это более 2,5 миллиона рабочих мест. И это вот только в моменте, а в высокий сезон их количество увеличивается практически в два раза, заявила гостья радио.

Глава Ростуризма подчеркнула, что развитие отрасли позволит диверсифицировать региональные экономики и создавать еще больше рабочих мест.

Как ранее писал сайт kp.ru, в России задумались о создании специального Единого реестра недружественных для россиян заграничных отелей. речь идет о тех гостиницах, где наши туристы сталкиваются с дискриминаций и русофобией. Как пояснил депутат Госдумы Михаил Романов, это необходимо для того, чтобы граждане могли знать, куда ехать не рекомендовано.