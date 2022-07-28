Глава Ростуризма заявила, что в России недостаточно хороших гостиниц среднего класса Фото: Александр ШПАКОВСКИЙ

Туристической индустрии России сегодня не хватает хороших гостиниц среднего класса, заявила руководитель Федерального агентства по туризму Зарина Догузова в эфире радио «Комсомольская правда». Сайт kp.ru приводит выдержки из интервью.

Как отметила глава Ростуризма, для более высокого уровня сервиса, большего качества и более конкурентного соотношения цены и качества стране необходимы отели «3-4 звезды». Руководитель ведомства заявила, что в России «мало высокого уровня качественных стандартизированных «трешек», «четверок» и «пятерок».

Помимо нехватки гостиниц среднего класса Догузова упомянула обеспечивающую инфраструктуру – по ее словам, в индустрии ощущается проблема с дорогами и перевозками. Она отметила, что туризм представляет из себя многогранную отрасль, в которой переплетены качество предоставляемых услуг, программы обучения и персонал, поэтому проблем в ней хватает.