Глава Ростуризма сообщила, что долг туроператоров перед клиентами составляет 24 миллиарда рублей

В эфире радио "Комсомольская правда" глава Ростуризма Зарина Догузова Фото: Александр ШПАКОВСКИЙ

Задолженность туроператоров перед россиянами составляет 24 млрд рублей. Об этом заявила в эфире радио "Комсомольская правда" глава Ростуризма Зарина Догузова. Выдержки из интервью приводит сайт kp.ru.

По ее словам, сумма складывается из остатков долгов, связанных с пандемией и задолженности, которая образовались в этом году из-за санкционного давления.

Руководитель ведомства обратила внимание, что эта сумма уменьшилась практически в два раза с марта 2022 года - с 40 млрд до 24 млрд.

Догузова уточнила, что если бы не санкционное давление Запада, то задолженность удалось бы погасить намного раньше. В качестве аргумента она привела данные на начало 2022 года, когда турфирмам оставалось выплатить всего 5 млрд рублей из "ковидных" долгов.

Глава Ростуризма подчеркнула, что вопрос погашения долгов перед россиянами находится на постоянном контроле ведомства. Прогнозируется, что большую часть суммы туроператоры смогут выплатить клиентам до конца года.

Как ранее писал сайт kp.ru, вице-президент по вопросам выездного туризма Ассоциации туроператоров России (АТОР), глава туроператора Space Travel Артур Мурадян рассказал журналистам, что включение стран в список недружественных для России государств не накладывает ограничений ни на поездки, ни на продажи туров в данные страны.