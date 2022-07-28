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Здоровье28 июля 2022 13:36

Роспотребнадзор не видит необходимости возвращать COVID-ограничения

Заболевание, вызванное новыми подвидами штамма «Омикрон», протекает не так тяжело, отметили в ведомстве
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Роспотребнадзор допустил возвращение COVID-ограничений

Роспотребнадзор допустил возвращение COVID-ограничений

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Необходимости возвращать ограничения по коронавирусу, несмотря на рост заблоеваемости в России, сегодня нет, заявили в Ропотребнадзоре.

«Наша позиция остаётся прежней. На сегодняшний день необходимости в возобновлении общефедеральных противоэпидемических ограничений нет», – сказано в Telegram-канале ведомства.

В Роспотребнадзоре объяснили, что заболеваемость в стране выросла в связи с распространением новых подвидов штамма «Омикрон», однако заболевание, вызванное ими, протекает не так тяжело. Ведомство рекомендовало людям из категорий риска носить в общественных местах маски и пользоваться антисептическими средствами, а также проходить ревакцинацию от коронавируса раз в полгода.

Как писал сайт Kp.ru, в начале июля глава Роспотребнадзора Анна Попова подписала постановление о снятии ограничений, которые были введены в России в связи с пандемией коронавирусной инфекции.