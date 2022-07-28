Власти США заявили о сокращении ВВП страны почти на 1% во втором квартале 2022 года

Реальный ВВП сократился в годовом исчислении на 0,9% во втором квартале 2022 года после снижения на 1,6% в первом квартале Фото: REUTERS

Министерство торговли США заявило о том, что во втором квартале 2022 года ВВП страны снизился на 0,9% в годовом исчислении.

«Реальный ВВП сократился в годовом исчислении на 0,9% во втором квартале 2022 года после снижения на 1,6% в первом квартале», -- пишет The New York Times со ссылкой на ответ американского Минторга, Аналитики издания отмечают, что обнародованные ведомством данные свидетельствует о серьезном риске начала масштабной рецессии в США и угрозе экономического кризиса в стране.

«Ситуация в экономике США, стран ЕС и других стран, которые ввели антироссийские санкции, продолжает ухудшаться из-за введенных антироссийских санкций, разрыва глобальных логистических цепочек и растущей инфляции, которые уже привели в США к рекордному за последние 50 лет падению рынка акций и самому стремительному оттоку денег из всех классов активов со времен финансового кризиса 2008 года», - отметил в комментарии kp.ru генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилла Дмитриева.

РФПИ одним из первых заявил о начале рецессии в США. Прогноз был дан еще в начале июля.

Дмитриев отметил, что целый ряд фактов указывает на дальнейшие замедление экономики США. В их числе зафиксированное опросом Мичиганского университета рекордно низкое за 70 лет значение индекса потребительских настроений.

«По мере того, как многие страны распродают гособлигации США, все более общепризнанным становится то, что санкции наносят больший вред экономике США и стран ЕС, чем экономике России», - подчеркнул эксперт.

Ранее Международный валютный фонд (МВФ) заявил об ухудшении прогноза по росту ВВП США в 2022 году до 2,3%. Также ухудшился и прогноз по росту валового внутреннего продукта в Соединенных Штатах на 2023 год. Согласно последним данным, американская экономика в следующем году вырастет всего на 1%. В МВФ подчеркивают, что избежать рецессии в США «становится все труднее».