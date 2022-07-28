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Экономика28 июля 2022 13:57

Официальный курс доллара на 29 июля 2022 составил 60,2 рубля

Курс евро составил 61,2 рубля
Роман КИЛЬМЯШКИН
Роман КИЛЬМЯШКИН
Официальный курс доллара снизился на 1,67 копейки

Официальный курс доллара снизился на 1,67 копейки

Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Центробанк России установил официальные курсы доллара и евро на пятницу, 29 июля 2022 года.

Курс американской валюты к рублю, установленный регулятором, снизился на 1,67 копейки, до 60,2031рубля, а курс евро повысился на 21,39 копейки, составив 61,2171 рубля.

Напомним, Центробанк России устанавливает официальные курсы иностранных валют к рублю в рабочие дни, используя рыночные курсы Московской биржи.

Как ранее писал сайт kp.ru, аналитики компании "Ренессанс Капитал" опубликовали прогноз, который говорит о том, что в 2023 году среднегодовой курс российской валюты должен вернуться к показателям 83 рубля за доллар.

Согласно данным экспертов, такой прогноз может сбыться, если у России получится заместить выпадающий нефтяной экспорт в Европейский союз на 50 процентов.