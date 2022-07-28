Официальный курс доллара на 29 июля 2022 составил 60,2 рубля

Официальный курс доллара снизился на 1,67 копейки Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Центробанк России установил официальные курсы доллара и евро на пятницу, 29 июля 2022 года.

Курс американской валюты к рублю, установленный регулятором, снизился на 1,67 копейки, до 60,2031рубля, а курс евро повысился на 21,39 копейки, составив 61,2171 рубля.

Напомним, Центробанк России устанавливает официальные курсы иностранных валют к рублю в рабочие дни, используя рыночные курсы Московской биржи.

Как ранее писал сайт kp.ru, аналитики компании "Ренессанс Капитал" опубликовали прогноз, который говорит о том, что в 2023 году среднегодовой курс российской валюты должен вернуться к показателям 83 рубля за доллар.

Согласно данным экспертов, такой прогноз может сбыться, если у России получится заместить выпадающий нефтяной экспорт в Европейский союз на 50 процентов.