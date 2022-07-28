Лавров заявил об очереди из стран, желающих присоединиться к ШОС

Лавров заявил об очереди стран, желающих присоединиться к ШОС Фото: ТАСС

Из стран, желающих в том или ином формате присоединиться к Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), выстроилась уже целая очередь, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

«Особенно символично, что к самаркандскому саммиту выстраивается своего рода очередь из желающих вступить в полноправные члены ШОС или присоединиться как наблюдатели или партнеры по диалогу», – сказал глава российского МИД журналистам.

На предстоящем заседании министров иностранных дел стран-членов ШОС будут приняты проекты итоговых документов, добавил дипломат.

Как писал сайт Kp.ru, ранее стало известно, что Иран будет принят в Шанхайскую организацию сотрудничества в этом году на саммите в узбекистанском Самарканде.

В июле генеральный секретарь ШОС Чжан Мин подтвердил подачу заявки Белоруссии на вступление в организацию. По его словам, это говорит о том, что Минск пришел к выводу, что принципы и ценности ШОС соответствуют ценностям Белоруссии.