Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+26°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
В мире11 июля 2022 16:46

Иран примут в ШОС на саммите в Самарканде в 2022

МИД Узбекистана сообщил, что Иран примут в ШОС на саммите в Самарканде в 2022
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Иран примут в ШОС на саммите в Самарканде в 2022

Иран примут в ШОС на саммите в Самарканде в 2022

Фото: REUTERS

Иран будет принят в Шанхайскую организацию сотрудничества в этом году на саммите в узбекистанском Самарканде, рассказал исполняющий обязанности министра иностранных дел Узбекистана Владимир Норов.

«В этом году в рамках председательства Узбекистана будет Иран как страна-наблюдатель принят в члены ШОС. В Самарканде также будет подписан меморандум об обязательствах Ирана как члена ШОС», – сообщил и.о. главы МИД Узбекистана на круглом столе в Москве.

Напомним, в прошлом году участники саммита Шанхайской организации сотрудничества подписали документ о сотрудничестве, который предполагает начало процесса приема Ирана в организацию.

Как пиасл сайт kp.ru, в январе этого года президент Ирана Ибрахим Раиси на встрече с российским лидером Владимиром Путиным выразил ему благодарность за содействие во вступлении исламской республики в Шанхайскую организацию сотрудничества.