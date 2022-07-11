Иран примут в ШОС на саммите в Самарканде в 2022 Фото: REUTERS

Иран будет принят в Шанхайскую организацию сотрудничества в этом году на саммите в узбекистанском Самарканде, рассказал исполняющий обязанности министра иностранных дел Узбекистана Владимир Норов.

«В этом году в рамках председательства Узбекистана будет Иран как страна-наблюдатель принят в члены ШОС. В Самарканде также будет подписан меморандум об обязательствах Ирана как члена ШОС», – сообщил и.о. главы МИД Узбекистана на круглом столе в Москве.

Напомним, в прошлом году участники саммита Шанхайской организации сотрудничества подписали документ о сотрудничестве, который предполагает начало процесса приема Ирана в организацию.

Как пиасл сайт kp.ru, в январе этого года президент Ирана Ибрахим Раиси на встрече с российским лидером Владимиром Путиным выразил ему благодарность за содействие во вступлении исламской республики в Шанхайскую организацию сотрудничества.