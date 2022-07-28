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В мире28 июля 2022 15:01

В Палате представителей США предупредили о рецессии в экономике страны

Конгрессмены от Республиканской партии заявили о серьезных проблемах в экономике США
Александр КИСЛОВ
Представители Республиканской партии США считают, что стране угрожает серьезный экономический кризис.

Представители Республиканской партии США считают, что стране угрожает серьезный экономический кризис.

Фото: Shutterstock

Представители Республиканской партии США считают, что стране угрожает серьезный экономический кризис. Члены Палаты представителей от республиканцев считают, что в стране уже начинается рецессия.

С соответствующим заявлением в своем Twitter, в частности, выступил конгрессмен-республиканец Джим Джордан. Его оценку также разделяют члены Палаты представителей Верн Бучанан и Бадди Карсон. По мнению политиков, причина трудностей в экономике США — крайне неэффективная политика администрации Джо Байдена.

Ранее о кризисе в экономике Соединенных Штатов заявил бывший американский президент Дональд Трамп. По его мнению, финансовая система США переживает рецессию и это является «большой бедой» для страны. Трамп считает, что за годы президентства Байдена США «упали как никогда низко» и никаких признаков возможной стабилизации ситуации сейчас нет.