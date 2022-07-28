Кадыров опубликовал видео чеченских солдат с нашивками «На Киев»

Кадыров опубликовал видео спецназовцев с нашивками "На Киев". Фото: кадр из видео.

Рамзан Кадыров опубликовал видео, в котором заявляет о готовности сотрудников чеченских спецподразделений взять любой украинский населенный пункт в случае, если такой приказ отдаст президент Российской Федерации Владимир Путин. На видео запечатлены военные с нашивками на груди, на которых написано «На Киев», а также автомобили и военная техника с такими же надписями.

Кадыров отметил, что чеченские военнослужащие с презрением относятся к нацистской идеологии и готовы отстаивать безопасность своей страны и граждан братских республик.

«По первому приказу Верховного Главнокомандующего Владимира Путина все эти бойцы готовы взять штурмом любой населенный пункт. Будет команда - будет результат», - заявил Кадыров.

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