Медведев заявил о пересмотре отношений с Финляндией и Швецией после их вступления в НАТО

Медведев заявил, что отношения России с Финляндией и Швецией подлежат пересмотру после их вступления в НАТО. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Россия должна пересмотреть отношения с Финляндией и Швецией после вступления этих стран в НАТО. Об этом в четверг 27 июля заявил заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев.

Медведев отметил, что вступление Швеции и Финляндии в НАТО осложняет ситуацию с безопасностью в регионе.

«Очевидно, что вступление Швеции и Финляндии в НАТО не укрепляет безопасность региона, а наоборот осложняет ситуацию с обеспечением безопасности для всех», - сказал Дмитрий Медведев на пресс-конференции после совещания по обеспечению безопасности северо-западных границ России.

Замглавы Совбеза также заявил о симметричной реакции России на вступление Финляндии и Швеции в альянс.

«Та самая известная линия, если говорить о Финляндии, да и отношения с нейтральной Швецией, подлежат пересмотру. Что же касается нашей реакции на вступление этих встран в НАТО, то как сказал президент нашей страны, эта реакция будет симметричной», - сказал Медведев, объяснив, что Россия будет предпринимать ответные шаги в зависимости от того, насколько широко Финляндия и Швеция решат «распахнуть калитку» для вооруженных сил НАТО.

Напомним, министры иностранных дел Финляндии и Швеции, Пекка Хаависто и Анн Линде, а также послы 30 стран - членов Североатлантического альянса во вторник, 5 июля, подписали протоколы о вступлении Финляндии и Швеции в НАТО на официальной церемонии в штаб-квартире организации.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила о негативных последствиях возможного членства Швеции и Финляндии в НАТО.