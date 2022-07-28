Си Цзиньпин заявил, что Китай решительно против вмешательства в дела Тайваня Фото: REUTERS

Власти Китая решительно против внешнего вмешательства в дела Тайваня, заявил председатель КНР Си Цзиньпин в телефонной беседе с президентом Соединенных Штатов Джо Байденом.

«Мы решительно против сепаратизма и внешнего вмешательства в дела Тайваня. Правительство и народ Китая занимают неизменную позицию. Мы будем твердо защищать государственный суверенитет и территориальную целостность своей страны», – приводит слова политика агентство Xinhua.

Напомним, китайская армия может создать бесполетную зону для того, чтобы не допустить визит спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань. Пекин намерен сделать все возможное для того, чтобы не допустить высадку американского политика на Тайвань, используя при этом дипломатические, экономические, а также военные средства.

Ранее Global Times со ссылкой на экспертов сообщил, что Китай может дать военный и стратегический ответ на возможный визит спикера Палаты представителей Конгресса США на Тайвань.