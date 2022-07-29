Умерла Мэри Элис, сыгравшая роль Пифии в "Матрице" актриса

Мэри Элис Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Умерла Мэри Элис, американская актриса, запомнившаяся российскому зрителю ролью оракула Пифии в фильме "Матрица: Революция". Ей было 85 лет. Об этом сообщает издание The Hollywood Reporter со ссылкой на полицию Нью-Йорка.

Элис скончалась в своем доме в Нью-Йорке в среду, 27 июля 2022 года. О причине смерти ничего не говорится.

На счету артистки свыше 50 ролей. В 1993 году Элис получила премию "Эмми" за лучшую роль второго плана в сериале "Я улечу" (1991-1993).

Кстати, взаимодействие актрисы с вымышленным миром "Матрицы" одним фильмом не закончилось. Элис также снялась в видеоигре по мотивам этого боевика под названием Enter the Matrix.

Актриса прекратила играть в кино в 2005 году, после чего проживала в Нью-Йорке.