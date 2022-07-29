Китай начал военные учения в день поездки спикера парламента США в Азию

Китай начал военные учения в первый день азиатского турне Нэнси Пелоси Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Китай приступил к проведению военных учений в Южно-Китайском море в пятницу, 29 июля 2022 года. Об этом сообщает Управление морской безопасности КНР.

Как следует из информации, опубликованной на сайте ведомства, маневры пройдут в акваториях провинций Гуандун и Хайнань. Какие именно силы и средства будут задействованы в китайских учениях, не уточняется.

Примечательно, что начало учений совпало со стартом азиатского турне спикера палаты представителей Соединенных Штатов Нэнси Пелоси в составе американской делегации. В США не официально не комментируют, будет ли Пелоси останавливаться в Тайване.

Как ранее писал сайт kp.ru, китайские журналисты сообщили, что Пекин намерен сделать все возможное для того, чтобы не допустить высадку американского политика на Тайвань, используя при этом дипломатические, экономические, а также военные средства.